Взрыв газового баллона в Актау – один человек в реанимации. Видео очевидцев

В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в подвале жилого дома Актау, передает Lada.kz .

Реанимационное отделение МОБа. Фото автора

Как уточнили в ведомстве, в медицинские учреждения было доставлено пять человек – двое взрослых и трое детей.

Пациента 1973 года рождения госпитализировали в реанимацию. У него термические ожоги лица, шеи, груди, обеих рук, обеих ног и спины 3-АБ степени — 50–55%, из них 20% глубокие ожоги. Также имеется термический ожог роговицы глаз.

Пациент 2003 года рождения получил первичную хирургическую обработку раны лица. Его отпустили на амбулаторное лечение.

В Мангистаускую областную многопрофильную детский больницу поступило трое детей.

Девочка 15-ти лет отравилась угарным газом. Врачи сообщают, что у нее стабильное состояние средней степени тяжести. Находится в сознании, госпитализирована в педиатрическое отделение.

Еще одна десятилетняя пострадавшая в аналогичном состоянии, но ее мать письменно отказалась от госпитализации.

Семилетний мальчик, также получивший отравление угарным газом, в удовлетворительном состоянии, после осмотра медиков был отпущен домой.

Напомним, в подвале одного из жилых домов произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, взрывной волной повреждены оконные конструкции подвальных помещений и квартир первого этажа, частично разрушен каменный забор соседней строительной площадки, а также повреждено несколько автомобилей.