30.10.2025, 09:47

В Актау суд оправдал женщину, превысившую скорость ради спасения сына

Происшествия 0 1 936 Наталья Вронская

В Актау суд признал правомерными действия матери, превысившей скорость на дороге. Как было установлено, причиной такого поступка стал приступ у сына, страдающего серьезным заболеванием, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Как сообщили в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау, К. была привлечена к ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час.

Женщина обжаловала предписание об уплате штрафа, пояснив, что не нарушала ПДД умышленно. На такой поступок она пошла после того, как у её сына, страдающего эпилепсией, поднялась температура и начались судороги. Состояние резко ухудшилось, и мать, испугавшись за жизнь ребёнка, увеличила скорость, чтобы как можно быстрее доставить его в больницу.

Суд, изучив материалы дела и выслушав объяснения женщины и сотрудников полиции, пришёл к выводу, что её действия подпадают под понятие «крайней необходимости». Согласно статье 37 КоАП РК, нарушение, совершённое для устранения угрозы жизни или здоровью другого лица, исключает административную ответственность.

Постановлением суда представление управления административной полиции о необходимости уплаты штрафа было отменено, а производство по делу прекращено.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее в регионе суд лишил прав пьяного водителя. Подробнее по ссылке.

Комментарии

1 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Если нельзя,но очень нужно- то можно
30.10.2025, 09:04
