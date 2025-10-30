В Мангистау спасли мужчину, перевернувшегося на лодке в море

Сотрудники оперативно-спасательного отряда помогли добраться до суши мужчине, перевернувшемуся на лодке в открытом море, передает Lada.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: стоп-кадр из видео

Инцидент произошел в районе базы отдыха «Кендерли». Спасатели во время визуального осмотра через бинокль заметили в море перевернувшуюся надувную лодку и мужчину.

Благодаря бдительности специалистов, пострадавшего 1982 года рождения удалось спасти. Его доставили на берег, медицинская помощь не понадобилась.

В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде:

использовать спасательные жилеты;

не перегружать лодки;

не выходить в море и не управлять водным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в Мангистауской области полицейские спасли тонущую девочку. Подробнее по ссылке.