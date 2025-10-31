18+
30.10.2025, 22:07

Рейс «Астана – Актау» задержали из-за деструктивного пассажира

Происшествия 0 3 711 Наталья Вронская

С 29 на 30 октября в столичном аэропорту задержали рейс авиакомпании Scat направлением «Астана – Актау». Причиной тому стал деструктивный пассажир, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

По словам пассажиров, посадка на борт началась вовремя, однако затем люди более часа провели в «рукаве». На кадрах, снятых людьми, видно, как они стоят в тесном помещении, некоторые сидят на полу, дети спят, взрослые жалуются на духоту.

Мы должны были вылететь в полночь. Очень холодно, в туалет не выпускают, - рассказали очевидцы.

В авиакомпании Scat корреспонденту Lada.kz пояснили, что задержка рейса произошла из-за действий одного из пассажиров, который проявил деструктивное поведение.

Посадка на борт была временно приостановлена до полного урегулирования ситуации. Необходимые меры приняты в строгом соответствии с внутренними процедурами, направленными на обеспечение безопасности полётов и поддержание общественного порядка, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В управлении полиции на транспорте уточнили, что инцидент произошёл после того, как мужчина, следовавший с семьей, не выполнил законные требования экипажа и самовольно покинул салон воздушного судна после посадки пассажиров, тем самым нарушив правила безопасности.

По акту представителей авиакомпании гражданин был передан сотрудникам полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 566 КоАП РК за нарушение правил поведения на воздушном судне, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Ранее в аэропорту Актау с рейса сняли пьяную скандалистку. Подробнее по ссылке.

1
17
0
