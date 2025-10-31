Хотела помочь семье: в Актау мать 10 детей наказали за то, что ее 17-летняя дочь пошла работать

Жительница Актау, воспитывающая десятерых детей, была оштрафована и привлечена к административной ответственности за то, что ее 17-летняя дочь работала продавцом. Однако женщина обжаловала решение и добилась его отмены в суде. Об этом сообщает пресс-служба суда региона, передает Lada.kz .

Фото istockphoto.com

Жительницу Актау, мать 10 детей, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на основании протокола, составленного инспектором органов правопорядка. Ей вменялось невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка (часть 1 статьи 127 КоАП РК). Причиной стало то, что ее 17-летняя дочь работала продавцом.

Не согласившись с решением, женщина обратилась в суд, считая, что её наказали несправедливо.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области, рассмотрев дело, указал на следующие обстоятельства:

инспектор принудил несовершеннолетнюю дочь заявительницы подписать протокол об административном правонарушении, связанный с отсутствием трудового договора;

между индивидуальным предпринимателем и дочерью истца фактически был заключён договор о приёме на работу в качестве консультанта, который был предъявлен суду;

работодатель и несовершеннолетняя пояснили, что ей исполнилось 17 лет;

в соответствии с Трудовым кодексом заключение трудового договора с лицами, достигшими 16 лет, допускается, при этом продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних ограничена двумя часами в день;

девушка работала с целью оказания помощи своей многодетной семье, где воспитываются ещё девять несовершеннолетних детей.

Суд отметил, что отсутствие печати на трудовом договоре не может вменяться в вину несовершеннолетней. Никто не обязан доказывать свою невиновность (часть 2 статьи 10 КоАП). Все сомнения в виновности лица, в отношении которого ведётся административное производство, толкуются в его пользу (часть 3 статьи 10 КоАП). Лицо может быть привлечено к административной ответственности только за деяние, в отношении которого установлена его вина (часть 1 статьи 11 КоАП). С учётом изложенного суд удовлетворил иск и отменил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении женщины по части 1 статьи 127 КоАП, - говорится в сообщении суда.

Постановление вступило в законную силу.

