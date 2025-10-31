18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 10:50

Хотела помочь семье: в Актау мать 10 детей наказали за то, что ее 17-летняя дочь пошла работать

Происшествия

Жительница Актау, воспитывающая десятерых детей, была оштрафована и привлечена к административной ответственности за то, что ее 17-летняя дочь работала продавцом. Однако женщина обжаловала решение и добилась его отмены в суде. Об этом сообщает пресс-служба суда региона, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Жительницу Актау, мать 10 детей, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на основании протокола, составленного инспектором органов правопорядка. Ей вменялось невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка (часть 1 статьи 127 КоАП РК). Причиной стало то, что ее 17-летняя дочь работала продавцом.

Не согласившись с решением, женщина обратилась в суд, считая, что её наказали несправедливо.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области, рассмотрев дело, указал на следующие обстоятельства:

  • инспектор принудил несовершеннолетнюю дочь заявительницы подписать протокол об административном правонарушении, связанный с отсутствием трудового договора;
  • между индивидуальным предпринимателем и дочерью истца фактически был заключён договор о приёме на работу в качестве консультанта, который был предъявлен суду;
  • работодатель и несовершеннолетняя пояснили, что ей исполнилось 17 лет;
  •  в соответствии с Трудовым кодексом заключение трудового договора с лицами, достигшими 16 лет, допускается, при этом продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних ограничена двумя часами в день;
  • девушка работала с целью оказания помощи своей многодетной семье, где воспитываются ещё девять несовершеннолетних детей.

Суд отметил, что отсутствие печати на трудовом договоре не может вменяться в вину несовершеннолетней. Никто не обязан доказывать свою невиновность (часть 2 статьи 10 КоАП). Все сомнения в виновности лица, в отношении которого ведётся административное производство, толкуются в его пользу (часть 3 статьи 10 КоАП). Лицо может быть привлечено к административной ответственности только за деяние, в отношении которого установлена его вина (часть 1 статьи 11 КоАП). С учётом изложенного суд удовлетворил иск и отменил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении женщины по части 1 статьи 127 КоАП, - говорится в сообщении суда.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Жанаозене к ответственности привлекли мать девочки, напавшей на свою сверстницу. Подробнее по ссылке.

15
2
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Во первых инспектор идиот, во вторых наши законы работают не правильно. Надо смотреть в корень проблемы, почему девочка пошла работать, почему государство достойно не обеспечивает многодетную семью. Если копнуть глубже, то там надо акима области или президента наказывать. После отмены приговора, чем всё это обернулось для инспектора или его по голове погладили и медалью наградили.
31.10.2025, 06:12
Apmaxa
Apmaxa
я с 16 лет начал работать официантом, чтобы не сидеть на шее у родителей, а тут запретили 17-летней продавцом поработать...
31.10.2025, 06:11
