Хотела помочь семье: в Актау мать 10 детей наказали за то, что ее 17-летняя дочь пошла работать

Жительница Актау, воспитывающая десятерых детей, была оштрафована и привлечена к административной ответственности за то, что ее 17-летняя дочь работала продавцом. Однако женщина обжаловала решение и добилась его отмены в суде. Об этом сообщает пресс-служба суда региона, передает Lada.kz.
Жительницу Актау, мать 10 детей, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на основании протокола, составленного инспектором органов правопорядка. Ей вменялось невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка (часть 1 статьи 127 КоАП РК). Причиной стало то, что ее 17-летняя дочь работала продавцом.
Не согласившись с решением, женщина обратилась в суд, считая, что её наказали несправедливо.
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области, рассмотрев дело, указал на следующие обстоятельства:
Суд отметил, что отсутствие печати на трудовом договоре не может вменяться в вину несовершеннолетней. Никто не обязан доказывать свою невиновность (часть 2 статьи 10 КоАП). Все сомнения в виновности лица, в отношении которого ведётся административное производство, толкуются в его пользу (часть 3 статьи 10 КоАП). Лицо может быть привлечено к административной ответственности только за деяние, в отношении которого установлена его вина (часть 1 статьи 11 КоАП). С учётом изложенного суд удовлетворил иск и отменил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении женщины по части 1 статьи 127 КоАП, - говорится в сообщении суда.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, ранее в Жанаозене к ответственности привлекли мать девочки, напавшей на свою сверстницу. Подробнее по ссылке.
Комментарии2 комментарий(ев)