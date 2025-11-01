18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.47
613.75
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.11.2025, 14:27

Прошёл месяц после ЧП в школе в Актау: у школьницы до сих пор гематома на лице

Происшествия 0 1 496 Сергей Кораблев

Месяц назад во дворе школы № 6 на первоклассницу Дарью упала железная скамейка. Тогда девочка получила сильные ушибы лица. Корреспондент  Lada.kz выяснил, как чувствует себя ребёнок сейчас и какие меры приняли в школе, чтобы подобное не повторилось.

 

 

Фото автора
Фото автора

По словам бабушки, синяки у внучки прошли, но гематома на лице осталась. Недавно они вновь обратились к травматологу — тот направил к челюстно-лицевому хирургу из-за риска нагноения.

«Хирург сказал пока наблюдать и ждать, что пройдёт, но это будет очень долго. Риск осложнений остаётся. Мазать ничем не можем — у Даши аллергия на большинство мазей», — рассказала женщина.

Лечение обходится семье недёшево.

«Консультация хирурга стоит 10 тысяч тенге. Троксевазин — 3 500, но детям его нельзя. Гепариновая мазь — 1 000, но от неё аллергия. Купили Фенистил-гель за 3 200 и Супрастин за 2 500», — перечисляет бабушка ребёнка.

Сейчас семья использует примочки из алоэ по совету врача, однако и здесь остаётся риск аллергической реакции.

Журналист посетил школу № 6 — все скамейки и урны во дворе теперь закреплены.

Директора на месте не оказалось: она снова в командировке в Астане. Вопрос компенсации ущерба обещают обсудить после возвращения руководителя.

Напомним, сам инцидент произошел 30 сентября, когда ученица вышла во двор школы на перемену. Девочка подошла к скамейке и облокотилась на нее. Скамейка перевернулась и придавила ребенка. В результате Дарья получила травмы головы и лица, а также ушибы и гематомы на руках и ногах.

0
16
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь