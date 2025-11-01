Прошёл месяц после ЧП в школе в Актау: у школьницы до сих пор гематома на лице

Месяц назад во дворе школы № 6 на первоклассницу Дарью упала железная скамейка. Тогда девочка получила сильные ушибы лица. Корреспондент Lada.kz выяснил, как чувствует себя ребёнок сейчас и какие меры приняли в школе, чтобы подобное не повторилось.

Фото автора

По словам бабушки, синяки у внучки прошли, но гематома на лице осталась. Недавно они вновь обратились к травматологу — тот направил к челюстно-лицевому хирургу из-за риска нагноения.

«Хирург сказал пока наблюдать и ждать, что пройдёт, но это будет очень долго. Риск осложнений остаётся. Мазать ничем не можем — у Даши аллергия на большинство мазей», — рассказала женщина.

Лечение обходится семье недёшево.

«Консультация хирурга стоит 10 тысяч тенге. Троксевазин — 3 500, но детям его нельзя. Гепариновая мазь — 1 000, но от неё аллергия. Купили Фенистил-гель за 3 200 и Супрастин за 2 500», — перечисляет бабушка ребёнка.

Сейчас семья использует примочки из алоэ по совету врача, однако и здесь остаётся риск аллергической реакции.

Журналист посетил школу № 6 — все скамейки и урны во дворе теперь закреплены.

Директора на месте не оказалось: она снова в командировке в Астане. Вопрос компенсации ущерба обещают обсудить после возвращения руководителя.

Напомним, сам инцидент произошел 30 сентября, когда ученица вышла во двор школы на перемену. Девочка подошла к скамейке и облокотилась на нее. Скамейка перевернулась и придавила ребенка. В результате Дарья получила травмы головы и лица, а также ушибы и гематомы на руках и ногах.