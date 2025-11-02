Путники застряли в грязи в Мангистау

В Бейнеуском районе автомобиль с тремя людьми увяз в грязевой массе. Подробности сообщили в МЧС РК, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

По данным ведомства, происшествие произошло 1 ноября в 10 километрах от села Бейнеу. Легковой автомобиль увяз в размокшем грунте и не мог самостоятельно выбраться.

На место выехали спасатели на вездеходе «Трэкол». Они отбуксировали застрявшую машину на твёрдую поверхность.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Путники поблагодарили спасателей и благополучно продолжили путь.

Напомним, на одном из пляжей Актау водитель пикапа Toyota заехал в море, чтобы спустить на воду плавательное средство, однако автомобиль увяз в песке и застрял.