Ночью в Актау сгорел автомобиль: устанавливают причины пожара

Ночью на проезжей части в Актау вспыхнула и полностью сгорела Toyota Camry. Подробности происшествия предоставили в ДЧС региона, сообщает Lada.kz.
По информации спасателей, пожар произошёл 2 ноября около 00:04 в 28-м микрорайоне.
Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль Toyota Camry. Газобаллонное оборудование в машине отсутствовало.
Сообщение о возгорании поступило в 00:04. На место прибыли девять человек личного состава и две единицы техники. Пожар был ликвидирован в 00:15, — уточнили в ДЧС.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания автомобиля устанавливаются специалистами.
Напомним, ранее в 31Б микрорйоне сгорел легковой автомобиль Audi.
