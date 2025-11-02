Ночью в Актау сгорел автомобиль: устанавливают причины пожара

По информации спасателей, пожар произошёл 2 ноября около 00:04 в 28-м микрорайоне.

Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль Toyota Camry. Газобаллонное оборудование в машине отсутствовало.

Сообщение о возгорании поступило в 00:04. На место прибыли девять человек личного состава и две единицы техники. Пожар был ликвидирован в 00:15, — уточнили в ДЧС.