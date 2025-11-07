Печенье с посланием: сотрудники ДУИС в Мангистау пресекли пронос телефона в колонию

Сотрудники следственного изолятора (учреждение №77) департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области пресекли попытку незаконной передачи мобильного телефона лицу, находящемуся под стражей, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Во время проверки продуктовой передачи сотрудники обнаружили спрятанный мобильный телефон внутри пакета с печеньем.

Как выяснилось, посылку принес родственник одного из подследственных, пытавшийся таким образом незаконно доставить запрещённый предмет на территорию учреждения.

Материалы по факту произошедшего направлены в суд в соответствии со статьёй 481 КоАП РК – «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещённых веществ, изделий и предметов».

К слову, недавно в учреждении №77 под председательством начальника областного ДУИС Руслана Уразбаева прошла рабочая встреча в рамках пилотного проекта по блокировке систем мобильной связи.

Во мероприятии приняли участие представители областной прокуратуры, а также ТОО «Кар-Тел» и мобильных операторов «Activ», «Beeline», «Tele2», «Altel» и «Kcell».

Обсуждались вопросы установки и настройки оборудования, предназначенного для блокировки незаконных каналов связи. Проект направлен на повышение безопасности и предотвращение использования запрещённых гаджетов на территории учреждения.

Напомним, ранее в следственном изоляторе выявлен факт попытки проноса мобильного телефона в кроссовках. Другие устройства прятали в дезодоранте, а затем и в хозяйственном мыле.