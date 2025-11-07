Смерть от бешенства в Мангистау: появились подробности трагедии

Общественный фонд «Ymit Mangystau» опубликовал официальный ответ управления ветеринарии Мангистауской области по факту гибели жителя региона от бешенства после укуса кошки, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По сведениям ведомства, 26 сентября в селе Бейнеу зарегистрирован один случай смерти человека от бешенства. Диагноз установлен по анамнестическим и клиническим данным.

Со слов пострадавшей, она была поцарапана дикой пятнистой кошкой 18 августа 2025 года и никому об этом не сообщила. Все диагностические и лечебные мероприятия были проведены медицинскими противоэпидемиологическими службами, - говорится в сообщении.

Работниками Бейнеуской районной ветеринарной станции проведен подворовой обход и ветеринарный осмотр всех имеющихся животных села Бейнеу. В результате больных или подозрительных животных не обнаружено.

Специалисты напомнили: при любых укусах, царапинах или попадании слюны животных необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Далее – строго соблюдать график введения антирабических прививок, назначенных медицинским учреждением.

Напомним, ранее региональный департамент санитарно-эпидемиологического контроля предоставил данные о текущей ситуации в области по бешенству. В ведомстве сообщили об одном зарегистрированном случае с летальным исходом после укуса кошки. Корреспондент издания уточнил, было ли животное диким или бездомным, на что в санэпидконтроле ответили, что кошка была бездомной.