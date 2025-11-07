Важную составную группы интернет-мошенников обнаружили в Актау

В одной из квартир в областном центре оперативниками из управления по противодействию киберпреступности был обнаружен SIM-бокс, через который интернет-мошенники осуществляли звонки казахстанцам, обещая легкий заработок, передает Lada.kz .

Фото: ДП МО

Выявить «ячейку» оперативникам удалось при содействии оператора связи «Tele2». SIM-бокс, включающий в себя восемь слотов под SIM-карты, обеспечивал массовую маршрутизацию телефонных звонков через мобильные сети. По предварительным данным, с помощью этого оборудования мошенники сделали тысячи звонков абонентам Казахстана, обещая быстрый заработок в сфере инвестиций.

Также изъяты SIM-карты мобильного оператора, роутеры, мобильные телефоны и компьютерная техника, применявшиеся для организации нелегального колл-центра, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Подозреваемый 1986 года рождения задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан быть бдительными. При получении подозрительных звонков с предложениями инвестировать или получить «быструю прибыль» – не переводите деньги и незамедлительно сообщайте в полицию.

