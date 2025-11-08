В Актау оцепили двор в 4 микрорайоне: очевидцы сообщили о драке и пострадавших

В редакцию Lada.kz сегодня, 7 ноября, обратились жители Актау, которые заметили усиленное движение спецслужб в 4 микрорайоне. По словам очевидцев, две кареты скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками проследовали в сторону городской больницы, также в районе места проишествия были патрульные автомобили.

Фото прислано очевидцами

Жители сообщили о скоплении полицейских рядом с домом №49 и супермаркетом «Дана». Очевидцы утверждают, что по указанному адресу произошла драка между мужчинами.

По предварительной информации, пострадали двое человек, их доставили в медицинское учреждение.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Lada.kz направила запросы в департамент полиции Мангистауской области и региональное управление здравоохранения.