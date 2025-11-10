18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.11.2025, 21:01

Задержание мужчины объяснили в полиции Актау

Происшествия

В связи с рассылкой о якобы готовящемся нападении на школы областного центра жители начали распространять видео с задержанием мужчины в 4 микрорайоне Актау, передает Lada.kz.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео с сообщением о том, что у школы № 1 в Актау якобы задержан один из предполагаемых фигурантов расследования рассылки с угрозами. В полиции заявляют, что эта информация не соответствует действительности.

Данное задержание не имеет никакого отношения к рассылке с угрозами. Оно произошло вчера, 8 ноября, у дома № 9 в 4 микрорайоне. По сообщению местных жителей полиция задержала нетрезвого мужчину. В отношении него составлен протокол по статье 440 КоАП РК («Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

 

