Смертельная авария произошла в селе Бейнеу: водитель арестован

Вчера, 10 ноября, в результате столкновения двух автомобилей погиб человек. Кадры трагической аварии разлетелись в Сети. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали происшествие, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

ДТП произошло около 21:30 часов в селе Бейнеу. Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Sandero Stepway. В результате удара погиб пассажир второго автомобиля – 41-летний житель села Бейнеу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Водитель водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ситуация находится на контроле департамента полиции Мангистауской области, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в ДТП с лошадью, произошедшем на трассе Бейнеу – Актау, погибли два человека. Подробнее по ссылке.