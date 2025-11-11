Ушла и не вернулась: в Актау разыскивают пропавшую девочку

В Актау родители и правоохранительные органы разыскивают девочку по имени Мадина. Ребёнок ушёл ранним утром 11 ноября в школу, однако до учебного заведения так и не добрался, передает Lada.kz .

Фото: @911_aktau / Instagram

По словам родителей, в последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали девочку в районе домов №№ 9-10, расположенных в 1 микрорайоне. После этого её местонахождение неизвестно.

Семья просит жителей города помочь в поисках и сообщить любую информацию, которая поможет найти ребёнка.

Мадина является ученицей нулевого класса школы №3 в 1 микрорайоне.

Контакты для связи: +7 (701) 439-10-86 или +7 (778) 321-98-39 (родители) либо 102.