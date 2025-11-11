Прямо на проезжй части: водителей-«драчунов» наказали в Актау

Инцидент с дракой водителей у жилого комплекса Grand Avenue получил продолжение – дело дошло до суда. Наказание получили оба, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Разбирательства проводились в стенах территориального Специализированного суда по административным правонарушениям по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Обвиняемые признали вину, подтвердили, что между ними произошел конфликт, в результате чего был нарушен общественный порядок.

В качестве доказательств по делу были представлены показания участников инцидента, рапорты инспекторов полиции, протоколы об административном правонарушении и видеозаписи.

Смягчающим вину обстоятельством признано то, что оба ранее ни разу не привлекались к административной ответственности.

Постановлением суда каждому из мужчин назначено наказание в виде штрафа в размере 78 640 тенге или 20 МРП.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, 6 ноября водители, находясь на проезжай части возле жилого комплекса Grand Avenue, устроили скандал, переросший в рукоприкладство.