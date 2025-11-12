Пассажиры сообщили о жесткой драке в поезде Мангистау – Алматы

Один из пассажиров поезда №78 направления Мангистау – Алматы сообщил о драке с участием безбилетников. В департаменте полиции на транспорте заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Очевидец прислал кадры с места происшествия, на которых видны, предположительно, следы крови. Как было заявлено, в вагоне №9 произошла драка с участием двух безбилетных пассажиров из Туркменистана.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте прокомментировали данные. Как выяснилось, инцидент произошел еще 2 ноября.

Второго ноября текущего года в пассажирском поезде сообщением Мангистау – Алматы произошел инцидент с участием двух пассажиров. Транспортной полицией правонарушители были установлены и задержаны. По факту хулиганства отделом полиции на транспорте станции Мангистау возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в ведомстве.

Редакция направила запрос в АО «Пассажирские перевозки» для получения разъяснений по ситуации.

