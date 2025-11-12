18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 19:23

Пассажиры сообщили о жесткой драке в поезде Мангистау – Алматы

Происшествия 0 3 783 Наталья Вронская

Один из пассажиров поезда №78 направления Мангистау – Алматы сообщил о драке с участием безбилетников. В департаменте полиции на транспорте заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Очевидец прислал кадры с места происшествия, на которых видны, предположительно, следы крови. Как было заявлено, в вагоне №9 произошла драка с участием двух безбилетных пассажиров из Туркменистана.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте прокомментировали данные. Как выяснилось, инцидент произошел еще 2 ноября.

Второго ноября текущего года в пассажирском поезде сообщением Мангистау – Алматы произошел инцидент с участием двух пассажиров. Транспортной полицией правонарушители были установлены и задержаны. По факту хулиганства отделом полиции на транспорте станции Мангистау возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в ведомстве.

Редакция направила запрос в АО  «Пассажирские перевозки» для получения разъяснений по ситуации.

Напомним, ранее с поезда Мангистау – Атырау сняли пьяного дебошира. Подробнее по ссылке.

5
14
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Интересно как эти безбилетники оказались в вагоне? Наверное проводник и КТЖ чистой воды неувиновны в этом или все таки тут может быть не одно дело заведено?
11.11.2025, 15:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь