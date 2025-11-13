Более 1300 ДТП зарегистрировано в Мангистау за 10 месяцев

За 10 месяцев текущего года на территории Мангистауской области произошло 1350 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 76 человек, еще 1963 получили ранения различной степени тяжести, передаёт Lada.kz .

Ребенок на переходе. Фото: Freepik

Особую тревогу вызывает статистика с участием несовершеннолетних. За отчетный период зафиксировано 540 ДТП с участием детей. В этих происшествиях погибли 10 и пострадали 690 несовершеннолетних. При этом 340 аварий произошло с участием детей-пешеходов, среди которых один ребенок погиб, а 357 получили травмы.

Большая часть дорожно-транспортных происшествий пришлась на автодороги областного центра. Здесь зарегистрировано 730 аварий, в которых погибли 8 и пострадали 913 человек.

По данным правоохранительных органов, основными причинами ДТП остаются превышение скорости, невнимательность водителей и нарушение Правил дорожного движения. В ведомстве призывают население соблюдать осторожность и уделять особое внимание безопасности детей на дорогах.