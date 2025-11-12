Жанаозенка получила штраф за маты в здании суда

Находясь в здании Жанаозенского городского суда, женщина громко кричала, использовала бранные слова, за что получила штраф по суду, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото создано с помощью искусственного интеллекта

Жанаозенский городской суд рассмотрел административное дело в отношении женщины по части 1 статьи 434 (Мелкое хулиганство ) КоАП РК

По сегодняшним данным пресс-службы ведомства, 29 октября 2025 года гражданка Т., находясь в здании суда, громко кричала, выражалась нецензурною бранью, проявляла неуважение к окружающим, не подчинилась требованию судебного пристава о соблюдении тишины, нарушив общественный порядок.

На судебном заседании женщина признала свою вину, пояснила, что кричала в состоянии раздражения, подтвердила, что произносила нецензурные слова, просила прощения. Факт правонарушения подтвержден протоколом об административном правонарушении, пояснениями свидетелей, - говорится в сообщении суда.

Правонарушительницу признали виновной и назначили штраф в размере 55 048 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, похожий инцидент произошел в Актау. Женщину оштрафовали за маты в общественном месте. Подробнее по ссылке.