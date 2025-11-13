Браконьер с редкой рыбой задержан в Мангистауской области

На территории государственного природного заказника «Адамтас», входящего в состав государственного регионального природного парка «Кызылсай»», в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» был задержан автомобиль, в багажнике которого обнаружена краснокнижная рыба, передает Lada.kz .

Фото работников парка

Как сообщили в пресс-службе парка, инцидент произошёл 10 ноября 2025 года. Руководитель заказника совместно с государственными инспекторами, сотрудниками Каракияского районного отдела полиции и пограничной службой КНБ РК проводили рейд по выявлению фактов браконьерства. В ходе проверки транспортного средства «ВАЗ 21213» в багажном отделении были найдены экземпляры каспийского лосося – редкого и охраняемого вида, включённого в Красную книгу Казахстана.

Личность водителя установлена, на месте был составлен соответствующий протокол. Изъятые биоресурсы и материалы дела переданы в Каракиянский районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

