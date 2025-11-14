В Актау женщина упала с пирса в море

Жительница Актау по неосторожности упала с причала в море. На помощь ей пришли спасатели, передает Lada.kz .

Скриншот из видео (улучшен с помощью ИИ)

Как рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, инцидент случился днем 13 ноября.

Во время патрулирования прибрежной зоны 4А микрорайона спасатели обнаружили женщину, которая по неосторожности упала с причала в море и не могла самостоятельно выбраться.

Ее вытащили из воды и доставили на берег. В медицинской помощи женщина не нуждалась.

Напомним, в начале октября в воду упала посетительница кафе. Ей на помощь пришел очевидец.