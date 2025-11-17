18+
17.11.2025, 09:53

Ребенок травмировался в аэропорту Актау: семья получит 2 млн тенге

Происшествия 0 2 733 Сергей Кораблев

Суд постановил взыскать 2 миллиона тенге с аэропорта Актау после того, как двухлетняя девочка получила тяжелую травму пальцев на эскалаторе. Видеозапись доказала: ребенок остался без присмотра из-за ошибки сотрудника. Материалы дела предоставил Верховный Суд РК, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Летом 2024 года жительница столицы вместе с двумя несовершеннолетними детьми прилетела из Астаны в Актау. После выхода из пассажирского терминала двухлетняя девочка самостоятельно вернулась в здание аэропорта через двери, предназначенные для выхода пассажиров.

Оставшись без присмотра, ребенок просунул руку в движущийся механизм эскалатора и получил открытую травму пальцев с переломами. Девочке оказали медицинскую помощь, а в дальнейшем, по заключению врачей, ей потребуется операция по коррекции пальцев по достижении 10-летнего возраста.

Мать пострадавшей подала в суд иск о компенсации морального вреда. Представитель аэропорта иск не признал, заявив, что ребенок самостоятельно подошел к эскалатору и травма произошла не по вине сотрудников.

Однако суд, изучив видеозаписи, пришел к противоположному выводу. На кадрах видно, что инспектор аэропорта держал ребенка за руку, когда она проходила через двери, но отпустил девочку, отвлекшись на мать, которая пыталась войти следом. Инспектор не пропустил женщину в здание, а в этот момент ребенок остался один и подошел к эскалатору, где и произошел несчастный случай.

Суд установил, что происшествие произошло по вине сотрудника, нарушившего должностные обязанности по контролю за пропускным режимом и безопасностью. Доказательств, опровергающих вину аэропорта, предоставлено не было.

На основании установленных обстоятельств суд постановил взыскать с аэропорта 2 миллиона тенге в пользу законного представителя пострадавшего ребенка. Решение вступило в законную силу.

Напомним, мальчику зажало пальцы в эскалаторе в торговом центре в Актау.

