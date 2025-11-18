Жителя Каракиянского района задержали по подозрению в браконьерстве

Мужчина незаконно промышлял добычей животных, занесённых в Красную книгу. Об это сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото ДП МО

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» в ноябре на территории Мангистауской области сотрудниками Каракиянского районного отдела полиции зафиксирован факт незаконной охоты и транспортировки животных, занесённых в Красную книгу. Их отстрел запрещён законом.

По данному факту задержан житель района. В ходе обыска по месту его проживания была обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств туша животного, схожего с архаром, а также две шкуры и семь пар конечностей.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных).