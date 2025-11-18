В Актау полиция задержала грабителя автозаправки

Мужчина с ножом ограбил заправку. Его добычей стала 61 тысяча тенге, но он совсем недолго радовался деньгам, передает Lada.kz .

Фото ДП МО

Ночью 12 ноября неизвестный мужчина ворвался в одну из городских заправок и, угрожая ножом кассиру, потребовал деньги. Испуганная кассир отдала имеющуюся сумму - 61 тысячу тенге. Забрав деньги, грабитель скрылся.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, мужчину задержали в течение часа и водворили в изолятор временного содержания.

В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Данное преступление расценивается как серьёзное правонарушение, напрямую угрожающее жизни и здоровью граждан, сообщили в полиции. Его квалифицировали как «разбой» (ч.1 ст. 192 УК РК).