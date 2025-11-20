В Мангистау мужчина попытался совершить самоподжог на глазах у полиции

Фото: стоп-кадр из видео

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, во время патрулирования трассы стражи порядка остановили автомобиль, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Спустя некоторое время он самостоятельно прибыл на контрольно-пропускной пункт отдела полиции и выразил недовольство законными действиями сотрудников. На КПП он облил себя жидкостью и попытался совершить самоподжог.

Правоохранители своевременно пресекли попытку. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведётся досудебное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в департаменте.

Напомним, в декабре прошлого года мужчина совершил самоподжог у здания областного акимата. В администрации рассказали, что он требовал личного приема у главы региона, однако получил отказ, после чего пошел на опасный поступок. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Позже видео самоподжога появилось в Сети.