Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.11.2025, 16:45

Житель Мангистау избил жену и избежал уголовного наказания

Происшествия

Житель Мангистауской области нанес побои своей супруге, однако наказания по закону не понес. Подробности дела Lada.kz предоставили в пресс-службе Каракиянского районного суда.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По материалам дела, инцидент произошёл 21 октября текущего года. Мужчина дома избил свою жену. При этом телесные повреждения квалифицировали, как повлекшие причинение легкого вреда здоровью.

Во время судебных разбирательств потерпевшая заявила, что супруг возместил ей причинённый вред, и она примирилась с ним. Женщина попросила суд освободить мужа от уголовной ответственности и прекратить производство по делу.

Прокурор и адвокат поддержали прекращение преследования по закону в связи с примирением сторон.

Постановлением суда уголовное дело по части 1 статьи 109-1 (Побои) УК РК прекращено, мужчина освобождён от ответственности на основании статьи 68 указанного кодекса.

Постановление ещё не вступило в законную силу.

