В Мунайлинском районе пожар едва не уничтожил жилой дом

Скриншот из видео

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных в 22:40 20 ноября. В селе Баскудук Мунайлинского района на территории частного дома огонь охватил отдельно стоящий гараж и уже перекинулся на крышу соседнего дома. Огнеборцы локализовали и полностью ликвидировали пожар к 23:10. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

«Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, оказала медицинскую помощь взрослому и трём детям. После осмотра врачей все были отпущены домой», — сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Спасатели напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасного использования электрооборудования, отопительных приборов и газового оборудования.