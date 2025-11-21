Столовая «Намазхана» горела в Мангистауской области

Спасатели предотвратили взрыв, вынеся из помещения газовый баллон. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает Lada.kz .

Пожар произошёл в столовой «Намазхана», расположенной на автодороге республиканского значения «Шетпе – Жетибай» в Каракиянском районе днем 20 ноября. На вызовы выехали пять огнеборцев и две единицы техники. До ближайшей пожарной части 30 км. По прибытии на место происшествия пожарные вынесли в безопасное место газовый баллон объёмом 50 литров.

Вскоре пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

Напомним, в этот же день сгорел гараж в селе Баскудук.