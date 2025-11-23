Машина горела у заправки в Актау

Местных жителей напугал огонь возле заправочной станции «Qazaq Oil». Люди решили, что загорелась сама АЗС. Подробности инцидента предоставили в ДЧС региона, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Вблизи заправочной станции «Qazaq Oil» сегодня вечером, 22 ноября, около 20:00 жители заметили яркое пламя и густой дым. Очевидцы предположили, что загорелась сама АЗС.

Однако в ДЧС региона уточнили, что никаких вызовов по данному адресу не поступало.

Как выяснилось позже, причиной переполоха стал Volkswagen Passat 1995 года выпуска. В моторном отсеке автомобиля произошло короткое замыкание электропроводки. К счастью, возгорание не успело распространиться и было быстро потушено владельцем своими силами. Пострадавших нет, работа заправки не нарушена.

