Продуктового воришку задержали в Актау

Очередного вора продуктов запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные в супермаркете, передает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz .

Скриншот из видео

Мужчина совершил в одном из торговых объектов Актау ряд краж в период с 15 октября по 13 ноября.

Согласно материалам дела, неизвестный похищал товары различного ассортимента. В ходе оперативных мероприятий полицией установлено, что совершено 10 эпизодов краж.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина судебным постановлением водворён в специальный приёмник на 10 суток.

Напомним, ранее сотрудниками правопорядка был задержан серийный алковор.