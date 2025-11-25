В Актау при горении авто пострадали два человека

Легковой автомобиль загорелся на автодороге, проходящей рядом со строительным рынкам «САК». Один из пострадавших получил ожоги средней степени тяжести, передает Lada.kz .

Фото: ДЧС МО

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области, пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание в 21:52. Сообщается, что автомобиль сгорел полностью.

В результате пожара пострадали два человека. Один из них госпитализирован с ожогами (состояние средней тяжести), второй был осмотрен врачами и отпущен домой.

Установлено, что в автомобиле имелось газобаллонное оборудование.

К ликвидации пожара были привлечены силы ДЧС Мангистауской области: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.