Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
27.11.2025, 12:25

Жителя Актау задержали с крупной партией наркотиков (видео)

Происшествия 0 2 276 Ольга Максимова

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности при участии бойцов СОБР задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии синтетических наркотиков. У него изъяли почти два килограмма запрещенного вещества, передает Lada.kz.

Фото: ДП МО
Фото: ДП МО

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, в ходе личного досмотра у задержанного изъяли четыре полиэтиленовых пакета с веществом «альфа-PVP» общим весом 1 килограмм 923 грамма.

Оперативники также обследовали 15 предполагаемых тайников на территории Акшукура, в которые посещал задержанный, и в восьми из них нашли свёртки с синтетическим наркотиком «альфа-PVP» общим весом 128,92 граммов. Остальные семь оказались пусты.

Общий вес изъятого синтетического наркотика составил 2 килограмма 052 грамма, что относится к категории особо крупного размера.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК незаконное хранение, сбыт или перевозка наркотических средств в особо крупном размере.

Подозреваемый задержан и помещён в ИВС. Судом ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее в Тупкараганском районе задержали двух граждан, у которых изъяли 279 граммов «альфа-PVP». Подробнее по ссылке.

