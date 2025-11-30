Подъезд окутал дым: жильцов эвакуировали в Актау

Густой едкий дым распространился до пятого этажа в 28 микрорайоне. Подробности предоставили в управлении полиции и спасатели, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Полиция опубликовала 30 ноября видео, на котором запечатлён момент прибытия патрульных к дому № 7 в 28 микрорайоне. Как выяснилось, сотрудники сопровождали пожарных, которые в пятницу, 28 ноября, выехали на вызов о сильном задымлении во втором подъезде.

По данным службы ЧС, тление шло от старой утепляющей тамбурной двери, установленной сразу после основной входной двери. Внутренний горючий наполнитель конструкции начал тлеть, выделяя густой токсичный дым. Он валил от первого до пятого этажа и проникал в квартиры.

Полиция совместно с пожарными организовала срочную эвакуацию людей, чтобы избежать отравления.

Пострадавших нет, медицинская помощь не понадобилась.

Очаг тления был оперативно устранён.

Напомним, более 100 пожаров произошло в жилом секторе Мангистау с начала 2025 года.