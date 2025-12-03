18+
02.12.2025, 20:24

Подростки устроили драку в Актау – ответственность понесли их родители

Лиана Рязанцева

В Сети появилось видео, на котором двое подростков устроили драку на улице средь бела дня. Родителей школьников привлекли к ответственности. Детали происшествия предоставили в департаменте полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Инцидент произошел 1 декабря примерно в 14:11 часов перед автомойкой в 28А микрорайоне. Двое подростков устроили драку на глазах у прохожих.

Сотрудники полиции установили личности несовершеннолетних и привлекли к ответственности их родителей.

На родителей составлены протоколы по статье 127 и 435 КоАП РК. Подростки поставлены на профилактический учёт в ювенальной полиции, с ними проведена разъяснительная профилактическая работа, - сообщили в ведомстве.

Для справки

Статья 127. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере 10 МРП или 39 320 тенге.

Статья 435. Хулиганство, совершенное несовершеннолетним. Мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, –  влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП или 27 524 тенге.

Напомним, в октябре текущего года в Мангистауском районе произошла драка между школьницами, и тогда их родителей также оштрафовали.

2
6
0
