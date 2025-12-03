Самолёт из Стамбула летел в Актобе, но приземлился в Актау: иностранцы отказались покидать борт

Борт авиакомпании Pegasus вместо аэропорта в Актобе сел в Актау. Пассажиры из России отказались выходить из самолета, опасаясь проблем с миграционной службой. Об этом стало известо из публикации Telegram-канала Baza , передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В публикации Telegram-канала Baza сообщается, что несколько десятков россиян отказались покидать самолет в Казахстане. Борт приземлился в другом городе за тысячу километров от пункта назначения – пассажиров призвали высадиться вместо Актобе в Актау﻿.

Уточняется, путь пассажиров рейса Стамбул – Актобе﻿ авиакомпании Pegasus сразу пошёл не по плану.

Сначала рейс был задержан на 8 часов, а когда, наконец, вылетел в пункт назначения, то провёл в небе не три часа, а шесть. Но и на этом злоключения не закончились: выяснилось, что борт приземлился не в Актобе﻿, а в Актау﻿. Расстояние между двумя городами почти на 1,5 тысячи километров. Причём, по словам пассажиров, посадка произошла почему-то не в аэропорту, а в голой степи. Далее началось самое странное: экипаж рейса сообщил пассажирам, что полёт окончен и им пора покинуть самолёт. На борту были граждане России и Казахстана, все – в шоке от сложившейся ситуации. Но бортпроводники и пилот были непреклонны и настаивали на том, что перелёт завершён. В итоге казахстанцы вышли из самолёта и отправились до места назначения своими силами. А 40 россиян, среди которых пятеро детей, приняли решение не покидать салон – они опасаются проблем с миграционной службой, да и просто не знают, куда им обращаться и ехать, - говорится в публикации.

В Международном аэропорту Актау сообщили, что рейс PC240 авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший перелёт по маршруту Стамбул – Актобе, был вынужденно перенаправлен в Актау из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Там же подчеркнули, что борт приземлился на территории воздушной гавани, а не в степи. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в 14:26 часов по местному времени.

Пассажирам рейса, согласно информации представительства авиакомпании, были предложены гостиница и варианты дальнейшей доставки до Актобе. На борту остаются 16 пассажиров, отказывающихся покинуть воздушное судно. Представительство авиакомпании осуществляет оформление билетов на ближайший рейс Актау – Актобе, вылет которого запланирован на завтра. После завершения оформления ожидается, что пассажиры покинут борт, - говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что воздушная гавань работает в штатном режиме и обеспечивает все необходимые условия для обработки вынужденной посадки в соответствии с международными стандартами безопасности.

В пресс-службе министерства транспорта РК рассказали Tengri Travel, что на борту всего находилось 216 пассажиров.

Представителями авиакомпании пассажирам было предложено осуществить обратный перелёт в Стамбул с последующим вылетом в Актобе через 2-3 дня. Данный вариант был отклонён 186 пассажирами, которые приняли решение добираться до Актобе самостоятельно, - отметили в ведомстве.

Уточняется, что сейчас пассажирам предоставляется проживание и питание.

Сотрудниками линейного отдела полиции, представителями авиакомпании и сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта проводились разъяснительные мероприятия. По итогам переговоров пассажирам была направлена электронная расписка, подтверждающая обязательства авиакомпании по размещению и предоставлению авиабилетов до Актобе. В настоящий момент между авиакомпанией и пассажирами достигнуто соглашение, - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Актау. Подробнее по ссылке.