18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 20:28

Самолёт из Стамбула летел в Актобе, но приземлился в Актау: иностранцы отказались покидать борт

Происшествия 0 2 337 Лиана Рязанцева

Борт авиакомпании Pegasus вместо аэропорта в Актобе сел в Актау. Пассажиры из России отказались выходить из самолета, опасаясь проблем с миграционной службой. Об этом стало известо из публикации Telegram-канала Baza, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В публикации Telegram-канала Baza сообщается, что несколько десятков россиян отказались покидать самолет в Казахстане. Борт приземлился в другом городе за тысячу километров от пункта назначения  пассажиров призвали высадиться вместо Актобе в Актау﻿.

Уточняется, путь пассажиров рейса Стамбул  Актобе﻿ авиакомпании Pegasus сразу пошёл не по плану.

Сначала рейс был задержан на 8 часов, а когда, наконец, вылетел в пункт назначения, то провёл в небе не три часа, а шесть. Но и на этом злоключения не закончились: выяснилось, что борт приземлился не в Актобе﻿, а в Актау﻿. Расстояние между двумя городами почти на 1,5 тысячи километров. Причём, по словам пассажиров, посадка произошла почему-то не в аэропорту, а в голой степи. Далее началось самое странное: экипаж рейса сообщил пассажирам, что полёт окончен и им пора покинуть самолёт. На борту были граждане России и Казахстана, все  в шоке от сложившейся ситуации. Но бортпроводники и пилот были непреклонны и настаивали на том, что перелёт завершён. В итоге казахстанцы вышли из самолёта и отправились до места назначения своими силами. А 40 россиян, среди которых пятеро детей, приняли решение не покидать салон  они опасаются проблем с миграционной службой, да и просто не знают, куда им обращаться и ехать, - говорится в публикации.

В Международном аэропорту Актау сообщили, что рейс PC240 авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший перелёт по маршруту Стамбул – Актобе, был вынужденно перенаправлен в Актау из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Там же подчеркнули, что борт приземлился на территории воздушной гавани, а не в степи. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в 14:26 часов по местному времени. 

Пассажирам рейса, согласно информации представительства авиакомпании, были предложены гостиница и варианты дальнейшей доставки до Актобе. На борту остаются 16 пассажиров, отказывающихся покинуть воздушное судно. Представительство авиакомпании осуществляет оформление билетов на ближайший рейс Актау – Актобе, вылет которого запланирован на завтра. После завершения оформления ожидается, что пассажиры покинут борт, - говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что воздушная гавань работает в штатном режиме и обеспечивает все необходимые условия для обработки вынужденной посадки в соответствии с международными стандартами безопасности.

В пресс-службе министерства транспорта РК рассказали Tengri Travel, что на борту всего находилось 216 пассажиров.

Представителями авиакомпании пассажирам было предложено осуществить обратный перелёт в Стамбул с последующим вылетом в Актобе через 2-3 дня. Данный вариант был отклонён 186 пассажирами, которые приняли решение добираться до Актобе самостоятельно, - отметили в ведомстве.

Уточняется, что сейчас пассажирам предоставляется проживание и питание.

Сотрудниками линейного отдела полиции, представителями авиакомпании и сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта проводились разъяснительные мероприятия. По итогам переговоров пассажирам была направлена электронная расписка, подтверждающая обязательства авиакомпании по размещению и предоставлению авиабилетов до Актобе. В настоящий момент между авиакомпанией и пассажирами достигнуто соглашение, - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Актау. Подробнее по ссылке.

6
15
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
sergei 66
sergei 66
Такую дичь могли придумать только россияне. Самолет сел в степи. А где в Актау он должен сесть? В лесу? И причем миграционнные службы? В Актобе проблем нет а в Актау будут?
02.12.2025, 16:54
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь