В Актау начался судебный процесс в отношении главы морского порта

Вчера, 2 декабря, в Актау прошло первое заседание суда. На скамье подсудимых - экс-президент АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абай Турикпенбаев и ещё трое фигурантов, проходящих по данному делу.

Адвокатом подсудимого выступает Радик Өмірболат, который высказал своё мнение по делу.

По мнению защитника, с 25 ноября Абай Турикпенбаев содержится под стражей незаконно. Актауский городской суд 24 ноября 2025 года принял уголовное дело к производству и назначил предварительное слушание на 1 декабря, однако не вынес решения о мере пресечения.

«Между тем срок содержания под стражей истёк 25 ноября в 15:28. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения, поданное в интересах А. Турикпенбаева 2 декабря 2025 года, Актауский городской суд оставил без удовлетворения.

При этом постановление суда основано на части пятой статьи 319 УПК РК, положения которой Нормативным постановлением Конституционного суда РК от 18 июля 2025 года № 73-НП признаны неконституционными в той части, где содержалась формулировка: «…продлить срок применения меры пресечения, если он к этому моменту истек».

Согласно Конституционному закону РК «О Конституционном суде», нормы, признанные неконституционными, не подлежат применению со дня вынесения решения Конституционного суда, а судебные акты, основанные на таких нормах, не подлежат исполнению и подлежат пересмотру. Фактически мой клиент содержится под стражей на основании нормы УПК, признанной неконституционной», - сказал адвокат Радик Өмірболат.