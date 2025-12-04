В Мангистау пресечена работа наркомагазина

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в социальной сети X (бывший Twitter) раскрыл детали операции по пресечению деятельности наркомагазина в Мангистау, передает Lada.kz .

Берик Асылов сегодня, 4 декабря, опубликовал пост в социальной сети X (бывший Twitter), где сообщил, что прокуратура совместно с правоохранительными и специальными органами усилила работу по борьбе с наркобизнесом. По его словам, специальные прокуроры завершили расследование и направили в суд ряд крупных дел, связанных с противодействием онлайн-торговле наркотиками.

Следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвлённых сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд, - написал он.

Так, по данным Генерального прокурора, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина «Dune-Operator 24/7».

В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тыс. долларов США. Кроме того, судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелёк с 734 228 долларов США (USDT). Эти операции в борьбе с наркобизнесом являются примером яркой, системной и самоотверженной работы сотрудников правоохранительных и специальных органов Казахстана. Тысячи людей, а также их семьи, защищены от пагубного влияния этого зла современности. Правоохранительные и специальные органы Казахстана продолжают работу по защите прав граждан и обеспечению их спокойствия, — говорится в сообщении Генерального прокурора.

Аналогичные подходы применены в расследовании и в других регионах страны.

В Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram. Расследование проведено совместно с другими правоохранительными и специальными органами. По инициативе прокуратуры в состав казахстанской следственно-оперативной группы были включены сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA), имеющие опыт работы на международном уровне. В преступной схеме участвовало более 300 лиц. Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов США. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты «дропперов» и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют — граждане иностранных государств. Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории, — написал Берик Асылов.

