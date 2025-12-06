Зрителям – веселье, водителям – штрафстоянка: гонки на погрузчиках попали в поле зрения полиции в Жанаозене

В Instagram распространилось видео, снятое в Жанаозене. На кадрах – двое водителей погрузчиков, которые устроили гонки у проезжей части. Развлечение, казавшееся на первый взгляд безобидным, закончилось штрафом, Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

На кадрах видно, как водители погрузчиков мчались друг за другом и «мерялись» ковшами. За импровизированным шоу наблюдали довольные зрители из числа водителей другой спецтехники.

Видео распространилось в Instagram, а затем привлекло внимание полиции. Стражи порядка установили личности водителей и привлекли их к ответственности.

Как сообщили в региональном департаменте полиции, оба «гонщика» были оштрафованы по статье 606 КоАП РК – «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки». Санкция предусматривает штраф в размере 10 МРП или 39 320 тенге.

Погрузчики отправлены на штрафстоянку.

Напомним, ранее в Жанаозене на штрафстоянку забрали автомобиль и мотоцикл. Причиной тому послужила гонка на проезжей части, которую устроили водители транспорта. Оба на момент происшествия не имели права садиться за руль.