Трагедия в Актау: при пожаре погиб ребёнок

Несчастный случай произошел сегодня, 8 декабря в Актау. При пожаре в квартире погиб несовершеннолетний ребенок, об этом Lada.kz сообщили в ДЧС региона.

фото ДЧС региона

По данным ведомства, сегодня, 8 декабря, в 09:04 на пульт «112» поступило сообщение о том, что в 28-м микрорайоне произошёл пожар в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома № 21.

На место происшествия через шесть минут прибыли силы и средства ДЧС в составе 15 человек личного состава и четырёх единиц техники. В 09:28 пожар был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м. В ходе работы пожарных в квартире был обнаружен без сознания несовершеннолетний, который был передан бригаде скорой помощи. Несмотря на все усилия медиков, несовершеннолетний скончался в карете скорой помощи, - сообщили в ДЧС региона.

Спасатели отметили, что эвакуация жителей дома не проводилась. Причины возгорания устанавливаются.

В ДЧС уточнили, что возраст ребёнка пока не установлен.