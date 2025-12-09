Смертельный выстрел в темноте: в Мангистау погиб охотник

В Мангистауской области мужчина во время охоты смертельно ранил своего напарника, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Инцидент произошел ночью 2 декабря. Двое друзей вышли на лодке на охоту на птиц в Каракиянском районе. В результате 49-летний мужчина случайно выстрелил из ружья в 52-летнего напарника. Ранение оказалось смертельным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Первичной проверкой установлено, что во время охоты по неосторожности произошёл несчастный случай, в ходе которого потерпевшему был причинён смертельный вред. По делу проводится всестороннее досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Подозреваемый водворён в ИВС в процессуальном порядке.