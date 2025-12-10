Что творится на трассах в непогоду: жители Мангистау делятся видео в соцсетях

В социальных сетях распространяются многочисленные видеоролики, снятые на трассах Мангистауской области в непогоду. Пользователи делятся кадрами аварий, перевёрнутых автомобилей и перекрытых участков дорог, передает Lada.kz .

Фото: коллаж автора

На кадрах видео аварии, перевернутые автомобили, на некоторых участках дорог образовались заторы, автомобилисты вынуждены ожидать допуска на проезд.

Жители региона выкладывают в Сеть видео, на которых можно заметить сильно обледеневшие трассы.

Lada.kz публикует подборку некоторых из них.

По предварительным данным, дорожные службы работают в усиленном режиме: на проблемные участки направлена спецтехника для обработки покрытия.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции, 10 декабря на трассах региона из-за гололёда произошло только одно ДТП, перевернулась «Газель». Пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что размещённые сегодня в социальных сетях видеоролики с ДТП были сняты в период с 7 по 10 декабря. Большинство происшествий произошло из-за гололёда. В отношении водителей, которые не справились с рулевым управлением, были составлены протоколы по статье 610 КоАП РК.

Стражи порядка напомнили о том, что дорожная полиция перешла на усиленный режим несения службы в связи с обстановкой на дорогах, автовладельцев просят по возможности избегать дальних поездок.

Напомним, из-за непогоды несколько трасс в Мангистауской области закрыли для движения автотранспорта. Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь.