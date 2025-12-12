Подробности пожара на рынке в Актау. Видео

После сообщения о возгорании на рынке в 28А микрорайоне Актау, где накануне загорелись несколько торговых павильонов, ДЧС Мангистауской области предоставил уточнённую информацию о происшествии, передает Lada.kz.

В ведомстве сообщили, что сигнал о пожаре в магазине ООО «РИД» поступил в диспетчерскую службу 112 в 16:15. На место незамедлительно направили пожарные расчёты по повышенному рангу. По прибытии стало ясно, что огонь охватил сразу три соседних бутика - №105, 106 и 107. Пламя быстро распространялось, однако пожарным удалось оперативно локализовать его уже в 16:27, а спустя семь минут - полностью ликвидировать.

В ДЧС отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал. На тушении работали десятки специалистов и несколько единиц техники, что позволило в кратчайшие сроки взять ситуацию под контроль и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Причины возгорания устанавливаются. Ситуацию на месте продолжают изучать компетентные службы.

Напоним, ранее сообщалось, что на рынке в 28А микрорайоне произошел пожар.