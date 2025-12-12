В Актау горит рынок в 28А микрорайоне

Клубы чёрного дыма в районе рынка в 28А микрорайоне попали на видео очевидцев. Пожарная техника уже работает на месте происшествия, передает Lada.kz
Сегодня, 12 декабря, произошёл пожар в районе рынка. Масштабы и причины пока неизвестны. Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях.
Корреспонденты Lada.kz направили запрос в пресс-cлужбу ДЧС и ожидают пояснений.
Напомним, три года назад в Актау произошел крупный пожар на рыке "РусКаз" в 22 микрораойне. Сгорели сразу несколько бутиков.
