В Актау горит рынок в 28А микрорайоне

Клубы чёрного дыма в районе рынка в 28А микрорайоне попали на видео очевидцев. Пожарная техника уже работает на месте происшествия, передает Lada.kz

стоп-кадр из видео

Сегодня, 12 декабря, произошёл пожар в районе рынка. Масштабы и причины пока неизвестны. Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях.

Корреспонденты Lada.kz направили запрос в пресс-cлужбу ДЧС и ожидают пояснений.

Напомним, три года назад в Актау произошел крупный пожар на рыке "РусКаз" в 22 микрораойне. Сгорели сразу несколько бутиков.