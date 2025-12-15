Кафе горело в Актау – кадры от первого лица

В 16 микрорайоне сегодня, 14 декабря, произошло задымление в одном из кафе. На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Задымление в кафе «Бесказан» произошло сегодня, 14 декабря, в 13:05 часов.

На место вызова были привлечены силы и средства специализированных пожарных частей СПЧ-1 (первый и второй ходы) и СПЧ-2 (второй ход), а также автоколенчатый подъемник АКП-54.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Причины задымления устанавливаются.

