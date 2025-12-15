Кафе горело в Актау – кадры от первого лица

В 16 микрорайоне сегодня, 14 декабря, произошло задымление в одном из кафе. На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, сообщает Lada.kz.
Задымление в кафе «Бесказан» произошло сегодня, 14 декабря, в 13:05 часов.
На место вызова были привлечены силы и средства специализированных пожарных частей СПЧ-1 (первый и второй ходы) и СПЧ-2 (второй ход), а также автоколенчатый подъемник АКП-54.
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Причины задымления устанавливаются.
Напомним, ранее на рынке в 28А микрорайоне произошел пожар. Позже выяснились подробности инцидента.
