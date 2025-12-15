Фура с йогуртами опрокинулась в Мангистау: водитель раздал товар бесплатно

ДТП с участием грузовика произошло на трассе Бейнеу-Боранкул. Подробности сообщили в департаменте полиции региона, передаёт Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

В сети 14 декабря распространилось видео, на котором запечатлён опрокинувшийся грузовик с йогуртами. Сообщалось, что фура перевернулась на 64-м разъезде, вблизи села Боранкул, из-за сильной гололедицы. По словам очевидцев, водитель попросил сообщить о случившемся местным жителям и начал раздавать перевернувшийся товар бесплатно.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт ДТП. Как уточнили в ведомстве, авария произошла 7 декабря около 14:20 на участке автодороги Бейнеу - Боранкул.

Водитель грузового автомобиля Scania с прицепом не справился с рулевым управлением на скользкой дороге, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, - сообщили в полиции.

По данным ведомства, пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Это влечёт штраф в размере 20 МРП, то есть 78 640 тенге.

Как отмечается, раздача йогуртов, предположительно марки «Нежный», могла быть согласована с владельцем груза. Продукт относится к категории скоропортящихся, часть упаковок была повреждена, а срок хранения у товара ограничен.

В департаменте полиции в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными за рулём, особенно в условиях зимней дороги и гололеда.

