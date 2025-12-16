Учебная авиабомба обнаружена охотником в 39 км от Актау

По информации областной администрации, на месте происшествия, где ранее был обнаружен боеприпас, работают сотрудники полиции Тупкараганского района, а также группа разминирования воинской части № 25744, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По сообщению властей, 15 декабря около 10:00 в дежурную часть «102» Тупкараганского района Мангистауской области поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Его нашёл охотник на расстоянии около 200 метров от береговой линии, в 39 километрах от Актау.

По предварительным данным, обнаруженный объект является учебным авиационным снарядом марки П-50-75, покрытым коррозией. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции Тупкараганского района, а также группа разминирования воинской части № 25744.

Факт обнаружения зарегистрирован в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, автор Instagram-паблика «Kladoiskateli_mangystau» вчера, 14 декабря, во время утренней охоты на утку обнаружил подозрительный металлический предмет в районе мыса Сыгынды.

По словам автора, он предполагает, что обнаруженный предмет может быть немецкой авиационной бомбой времён Великой Отечественной войны.