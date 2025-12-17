Не пропустил пешеходов: водителя оштрафовали в Актау

Водитель Toyota Camry привлечён к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Он не уступил дорогу пешеходам, среди которых были подростки, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области.
Водитель Toyota Camry не пропустил пешеходов-подростков, переходивших дорогу по «зебре» в 16 микрорайоне.
Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя.
Инцидент произошёл вчера, 16 декабря, примерно в 16:42 часов. На водителя составлен административный протокол по статье 600 КоАП РК (непредоставление преимущества пешеходам), - сообщили в полиции.
Нарушение влечет за собой штраф в размере 10 МРП или 39 320 тенге.
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау за 10 месяцев зарегистрировано более 1300 ДТП. В результате аварий погибли 76 человек, еще 1963 получили ранения различной степени тяжести.
Комментарии4 комментарий(ев)