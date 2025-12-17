18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.12.2025, 12:38

Не пропустил пешеходов: водителя оштрафовали в Актау

Происшествия 0 2 296 Лиана Рязанцева

Водитель Toyota Camry привлечён к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Он не уступил дорогу пешеходам, среди которых были подростки, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Водитель Toyota Camry не пропустил пешеходов-подростков, переходивших дорогу по «зебре» в 16 микрорайоне.

 

Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя.

 

Инцидент произошёл вчера, 16 декабря, примерно в 16:42 часов. На водителя составлен административный протокол по статье 600 КоАП РК (непредоставление преимущества пешеходам), - сообщили в полиции.

Нарушение влечет за собой штраф в размере 10 МРП или 39 320 тенге. 

Ранее сообщалось о том, что в Мангистау за 10 месяцев зарегистрировано более 1300 ДТП. В результате аварий погибли 76 человек, еще 1963 получили ранения различной степени тяжести. 

Комментарии

4 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
А на пешеходов где протокол за нарушение правил переход по пешеходному переходу?
17.12.2025, 16:04
fox1167
fox1167
Beloff-----Мимо проходи!
17.12.2025, 13:51
Beloff
Beloff
fox1167, а кто Вы? Вам никто ничего показывать не должен. Верите - не верите - для нас нет никакой разницы.
17.12.2025, 11:03
fox1167
fox1167
"На водителя составлен административный протокол"---Где протокол? Не верю!
17.12.2025, 09:03
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

