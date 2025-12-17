Не пропустил пешеходов: водителя оштрафовали в Актау

Водитель Toyota Camry привлечён к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Он не уступил дорогу пешеходам, среди которых были подростки, сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Водитель Toyota Camry не пропустил пешеходов-подростков, переходивших дорогу по «зебре» в 16 микрорайоне.

Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя.

Инцидент произошёл вчера, 16 декабря, примерно в 16:42 часов. На водителя составлен административный протокол по статье 600 КоАП РК (непредоставление преимущества пешеходам), - сообщили в полиции.

Нарушение влечет за собой штраф в размере 10 МРП или 39 320 тенге.

Ранее сообщалось о том, что в Мангистау за 10 месяцев зарегистрировано более 1300 ДТП. В результате аварий погибли 76 человек, еще 1963 получили ранения различной степени тяжести.