Изнасилование 13-летнего подростка в Актау: правоохранители рассказали о ходе расследования

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали корреспонденту Lada.kz о ходе расследования уголовного дела, связанного с изнасилованием 13-летнего подростка.

Редакция обратилась в региональный департамент полиции, чтобы уточнить информацию о ходе расследования резонансного случая.

Там сообщили, что уголовное дело всё ещё находится на стадии расследования.

Назначены необходимые экспертизы, по итогам которых материалы будут переданы в суд, - сообщили в ведомстве.

Напомним, информация об изнасилования подростка сначала появилась в социальных сетях, а позже была подтверждена правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса РК (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый установлен, задержан и по решению суда помещён в следственный изолятор сроком на два месяца. В полиции подтвердили возраст пострадавшего – 13 лет. Подозреваемому – 29 лет.