26.12.2025, 18:09

Взрыв газа оставил семью без дома в селе Кызылсай

Происшествия 0 975 Лиана Рязанцева

Происшествие произошло ещё 20 декабря, однако видео с последствиями хлопка газовоздушной смеси в частном доме села Кызылсай появилось в социальных сетях только сегодня, 26 декабря. Подробности сообщили в Жанаозенском городском акимате, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

На кадрах видео видно, как мужчина, предположительно владелец дома, стоит рядом с разрушенным зданием. Территория огорожена сигнальной жёлтой лентой с надписью «Не пересекать».

Подробности происшествия предоставили в акимате Жанаозена.

В субботу, 20 декабря, в 09:40 часов в экстренные службы поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в селе Кызылсай. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа с нарушением требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. В результате произошло частичное обрушение дома, возгорания не зафиксировано, - сообщили в акимате.

На место происшествия оперативно были направлены силы и средства ДЧС, а также скорая медицинская помощь, полиция и газовая служба.

В доме находились четыре человека, двое пострадали. Они доставлены в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, вопрос временного размещения семьи решён, - заявили в акимате.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Напомним, подобный случай ранее произошёл в Актау. 28 октября в подвальном помещении жилого комплекса «Асия» в микрорайоне 32В произошёл взрыв газа. В результате происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести. Позже специалисты обнаружили утечку газа, которая и стала причиной взрыва.

