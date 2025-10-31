Взрыв газа в Актау: жильцы заявляют, что это уже третий случай

Вечером 30 октября, спустя два дня после взрыва газа, в жилом комплексе «Асия» специалисты обнаружили утечку. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщил один из жильцов пострадавшей многоэтажки.

Фото: ДЧС Мангистауской области

По его словам, с момента сдачи дома в эксплуатацию в 2019-2020 годах утечки газа происходили несколько раз – нынешний случай стал третьим.

До этого была утечка из трубы на детской площадке, потом еще одна. А теперь взрыв, - рассказал жилец дома.

С момента аварии в доме отключен газ – а им здесь отапливаются квартиры, поскольку ЖК не подключен к центральному отоплению и имеет собственную автономную котельную.

По версии жильцов, причиной взрыва могли стать «продолжительные праздничные выходные» (День Республики – прим. ред.). Якобы газ, по их словам, накапливался в подвальном помещении с пятницы по понедельник, а когда в рабочий вторник специалист пришел и включил свет, произошёл хлопок.

В мангистауском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq» эту версию не подтверждают, но и не опровергают, отметив, что официальные выводы делать пока рано.

В настоящее время ведётся следствие, создана комиссия. Решения по восстановительным работам и подключению газа будут приниматься в ближайшее время, - сообщили в компании.

По данным специалистов, газопровод и котельные в ЖК «Асия» являются частной собственностью.

Согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», владельцы частных газопроводов несут ответственность за их безопасную эксплуатацию и обязаны обеспечить их надлежащее техническое состояние. Для этого должен быть заключён договор на техническое обслуживание со специализированной организацией, - пояснили в филиале АО «QazaqGaz Aimaq».

Газопровод данного дома находится на балансе сторонней фирмы, с которой заключён соответствующий договор. Как часто специалисты этой компании проводят проверки оборудования – неизвестно. Утечку в доме, действительно, обнаружили только 30 октября.

Напомним, 28 октября в подвальном помещении жилого комплекса «Асия», что в 32В микрорайоне, произошел взрыв газа, в ходе которого увечья различной степени тяжести получили пять человек: троих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

30 октября медики рассказали о состоянии пострадавших.