18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 14:12

Взрыв газа в Актау: жильцы заявляют, что это уже третий случай

Происшествия 0 1 463 Наталья Вронская

Вечером 30 октября, спустя два дня после взрыва газа, в жилом комплексе «Асия» специалисты обнаружили утечку. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщил один из жильцов пострадавшей многоэтажки.

Фото: ДЧС Мангистауской области
Фото: ДЧС Мангистауской области

По его словам, с момента сдачи дома в эксплуатацию в 2019-2020 годах утечки газа происходили несколько раз  нынешний случай стал третьим.

До этого была утечка из трубы на детской площадке, потом еще одна. А теперь взрыв, - рассказал жилец дома.

С момента аварии в доме отключен газ  а им здесь отапливаются квартиры, поскольку ЖК не подключен к центральному отоплению и имеет собственную автономную котельную.

По версии жильцов, причиной взрыва могли стать «продолжительные праздничные выходные» (День Республики  прим. ред.). Якобы газ, по их словам, накапливался в подвальном помещении с пятницы по понедельник, а когда в рабочий вторник специалист пришел и включил свет, произошёл хлопок.

В мангистауском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq» эту версию не подтверждают, но и не опровергают, отметив, что официальные выводы делать пока рано.

В настоящее время ведётся следствие, создана комиссия. Решения по восстановительным работам и подключению газа будут приниматься в ближайшее время, - сообщили в компании.

По данным специалистов, газопровод и котельные в ЖК «Асия» являются частной собственностью.

Согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», владельцы частных газопроводов несут ответственность за их безопасную эксплуатацию и обязаны обеспечить их надлежащее техническое состояние. Для этого должен быть заключён договор на техническое обслуживание со специализированной организацией, - пояснили в филиале АО «QazaqGaz Aimaq».

Газопровод данного дома находится на балансе сторонней фирмы, с которой заключён соответствующий договор. Как часто специалисты этой компании проводят проверки оборудования  неизвестно. Утечку в доме, действительно, обнаружили только 30 октября.

Напомним, 28 октября в подвальном помещении жилого комплекса «Асия», что в 32В микрорайоне, произошел взрыв газа, в ходе которого увечья различной степени тяжести получили пять человек: троих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

30 октября медики рассказали о состоянии пострадавших.

4
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Нужно отменить праздники что бы газ не накапливался
31.10.2025, 10:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь